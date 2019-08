Après avoir signé un contrat de deux saisons avec la Fiorentina, la veille, Franck Ribéry a participé à son premier entraînement avec ses nouveaux coéquipiers, jeudi. La Viola débute la Serie A contre le Napoli, samedi (20h45) à Artemio-Franchi.

