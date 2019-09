Enfin un point pour la Fiorentina de Ribéry

En 2013, Cristiano Ronaldo et Franck Ribéry se disputaient le Ballon d’or. Près de six ans plus tard, le Portugais, vainqueur du trophée cette année-là, au grand dam d’un Boulonnais qui s’était ensuite dit victime d’un "vol, d’une injustice", l’a encore gagné à trois reprises (2014, 2016 et 2017), alors que le Français n’en a plus jamais approché le podium. Deux hommes qui se retrouvaient face à face samedi après-midi, à l’occasion de la troisième journée de Serie A.

Car Franck Ribéry, qui s’est engagé avec la Fiorentina cet été, débutait pour la première fois avec la Viola après deux entrées en jeu, contre Naples et face au Genoa, pour autant de défaites. Et il n’a pas déçu lors de ce match face à la Juventus de «CR7» qui avait, elle, remporté ses deux premières rencontres. Deux équipes qui se sont séparées sur un score nul et vierge (0-0), même si les hommes de Vincenzo Montella ont d’abord bousculé leurs adversaires.

Douglas Costa et Pjanic touchés

Avec Ribéry à la baguette et particulièrement en jambes, notamment lorsqu’il a mis Szczesny à contribution à deux reprises (17e et 19e), même si Matuidi lui répondait dans la foulée. L’ex-Munichois manquait même d’offrir une passe décisive à Dalbert, mais l’ancien Niçois ne parvenait pas à conclure de la tête (40e).

Ronaldo devait lui patienter jusqu’à la 85e minute pour obtenir un semblant d’occasion, un ciseau retourné qui ne parvenait pas à attraper le cadre. Une bonne affaire, au final, pour la Fio, même s’il n’y a pas de victoire au bout, alors que la Vieille Dame de Maurizio Sarri, de retour sur le banc, n’a pas rassuré avant d’affronter l’Atlético en Ligue des champions, et perdu Douglas Costa et Miralem Pjanic, sortis touchés en première période.