Dybala furieux contre ses dirigeants de la Juventus

Dimanche soir, lors du déplacement sur le terrain du Genoa, la Juventus s’est imposée 3-1 avec de nouveaux buts de Cristiano Ronaldo. Le Portugais n’a cependant pas été le seul bianconero à se distinguer durant cette rencontre. C’est aussi le cas de Paulo Dybala. L’attaquant argentin a été très en vue, et a même scoré son premier but en Serie A de la saison.

Dybala débloque (enfin) son compteur :

Revigoré par cette prestation aboutie, Dybala en a profité pour régler ses comptes avec la direction du club après la rencontre. On prête à l’ancien palermitain des exigences salariales trop importantes pour une prolongation de contrat. Des rumeurs que l’intéressé n’apprécient pas du tout et il ne s’est pas gêné pour le faire savoir.

« Les fans se retournent contre moi »

Au micro de Sky Italia, juste après le coup de sifflet final à Luigi Ferraris, l’international albiceleste a lâché : « Tant de choses qui ne sont pas vraies ont été dites à propos de mon contrat. Mon agent était à Turin depuis longtemps et n'a jamais été appelé par le club. Cela me déçoit d'entendre parler de chiffres financiers investis. Ce serait mieux si la vérité pouvait être dite, car parler de ces aspects (économiques) dans cette période braque les fans contre moi, avec tout l'amour que j'ai pour la Juventus ».

Dybala (27 ans) a un bail avec la Vieille Dame qui expire dans un an et demi. Une prolongation le concernant a très souvent été évoquée, mais il n’y a pas eu d’avancées significatives entre les deux parties. Plus le temps passe et plus une séparation parait envisageable, d’autant plus que le joueur n’est plus indiscutable dans le onze des champions d’Italie depuis l’arrivée d’Andrea Pirlo sur le banc de l’équipe.