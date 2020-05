Dries Mertens, le Napoli pour la vie ?

Cette saison, le Napoli n'a plus le même visage que les saisons précédentes. Il semble terminé le temps où le stade San Paolo vibrait avec l'espoir de pouvoir célébrer un Scudetto. Si les ambitions ne sont plus les mêmes, c'est parce qu'une partie de l'âme napolitaine s'en est allée avec le départ de Marek Hamsik l'an passé. Et d'autres cadres au fil des années. Pour éviter qu'une telle mésaventure se reproduise, Dries Mertens pourrait être prolongé. Un scénario quasiment impensable il y a encore quelques jours.

L'attaquant qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club qu'il a rejoint 2013 est en fin de contrat au mois de juin. Suffisant pour qu'il soit annoncé avec insistance chez les plus grands clubs européens. Logique vu ses statistiques et son expérience. D'autant plus qu'à 33 ans, il est à un tournant. Sa saison a seulement six buts prouve qu'il est déjà sur le déclin. Le moment semblait être arrivé pour permettre au natif de Leuven de trouver un dernier challenge sportif intéressant. Il n'a jamais gagné le moindre championnat. Il n'a coché que les cases Coupe et Supercoupe dans son palmarès. Des trophées acquis avec le Napoli et le PSV Eindhoven. Un palmarès qui n'est pas digne des qualités du joueur aux 90 sélections avec la Belgique.

Tous les grands clubs européens pensent à lui

Pour réparer cet oubli, un transfert cet été semblait tomber à pic. Mais il pourrait finalement tomber aux oubliettes. Les offres ne manquaient pas. L'Inter qui rêve de l'associer avec son compatriote Lukaku ou les clubs anglais dont Chelsea, Arsenal, Manchester United ou Newcastle avec ses nouveaux millions auraient sondé l'entourage du joueur. Le buteur aurait aussi pu trouver refuge à l'Atlético Madrid, au Borussia Dortmund, à Monaco ou à Paris selon plusieurs médias internationaux. Mais tous ces cadors européens pourraient terminer l'été déçus. Depuis le début de la semaine, les médias italiens annoncent une possible prolongation du contrat de Mertens à Naples. Un accord pour un nouveau bail de deux ans aurait été trouvé.

Pour y parvenir, l'actuel sixième de Serie A aura eu besoin de consentir à d'énormes efforts. Gennaro Gattuso aurait fait tout son possible pour conserver son attaquant-vedette reste au pied du Vésuve. Une prolongation en signe de symbole. Après une saison délicate, Naples va avoir besoin de se reconstruire. Qui de mieux qu'un joueur qui a marqué l'histoire des Partenopei pour jouer un rôle important dans ce projet ? Si le visage du Napoli n'est plus le même, certaines figures ne changent pas.