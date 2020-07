Derrière la Juve, la concurrence a renoncé

En s'imposant dans le derby de Turin (4-1), la Juventus a accentué la pression sur ses principaux poursuivants. Et cette fois, l'obligation de résultat était trop forte pour la Lazio Rome et l'Inter Milan. Les deux principaux poursuivants sont tombés. Mathématiquement, ils peuvent encore être sacrés mais ils semblent désormais bien trop loin derrière. La Vieille Dame a l'expérience idéale pour négocier la dernière ligne droite de la Serie A; les Laziales et les Interistes n'ont plus que des regrets.

Une soirée où rien ne va pour la Lazio



Dès samedi soir, la Juventus a fait un grand pas vers le Scudetto en voyant la Lazio prendre l'eau contre l'AC Milan (0-3). Pour la première fois de la saison, Simone Inzaghi était privé de Ciro Immobile. Et sans son attaquant aux 29 buts, la soirée a été difficile contre un club lombard qui n'a rien lâché. Zlatan Ibrahimovic s'est appliqué pour rapprocher son ancien club d'un 36eme titre national. Le Suédois a offert l'ouverture du score à Hakan Calhanoglu et a marqué un penalty en deux temps. Ante Rebic s'est chargé du troisième but pour reléguer la Lazio à sept points du leader turinois. Invaincus de la fin septembre à la fin juin, les Romains ont chuté deux fois depuis la reprise du championnat. Ils ont surtout concédé ce week-end une première défaite à domicile contre un club italien. Sans le réalisme de Ciro Immobile et l'invincibilité au stadio Olimpico, les ambitions laziales prennent un coup. Pour le plus grand bonheur d'une Juventus Turin qui a gagné en autorité et en sérénité ces dernières semaines.

La Lazio s'écroule contre le Milan

L'Inter Milan n'y est plus



Car avant que la Lazio ne s'écroule, un autre outsider a flanché : l'Inter Milan. Les Nerazzurri ont été en tête du championnat au soir de la 23eme journée de Serie A. Sept matchs plus tard, ils ont 11 points de retard sur le leader. Un gouffre qui s'est creusé au fil des matchs. Et la défaite concédée ce dimanche contre Bologne a été celle de trop (1-2). Dominateurs et devant au score, les coéquipiers de Romelu Lukaku ont manqué un penalty en supériorité numérique avant de se faire renverser par un club du milieu de tableau. Une triste après-midi. Ambitieuse en début de saison, la formation d'Antonio Conte finira l'année comme tous les autres équipes qui ont rivalisé avec la Juventus ces dernières années : déçues. Pour la Lazio et l'Inter, le titre ne s'est pas perdu ce week-end, mais ce week-end fera date. En conservant sa régularité malgré la concurrence et l'interruption du championnat, la Juventus Turin a fait un grand pas vers un nouveau sacre national. Le football italien se joue à onze et à la fin, c'est la Juve qui est championne.

Bologne contrarie l'Inter Milan !