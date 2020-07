Cette rencontre a commencé par un record. Un record soulignant la longévité de Gigi Buffon. Le gardien italien, passé par le PSG et récemment prolongé par la Juve, a battu le record d'apparitions de Paolo Maldini en Serie A. Côté enjeux, la Vieille Dame, lauréate de ses trois matches de Serie A depuis la reprise et nantie de 4 longueurs d'avance sur son premier poursuivant, se devait de disposer de son voisin du Torino. Le champion en titre a pu compter sur l'un de ses hommes en forme du moment, l'Argentin Paulo Dybala. Dès la troisième minute et sur un service de Cuadrado, 'La Joya' se jouait de Lyanco et trompait un autre ancien gardien du PSG, Sirigu, pour une ouverture du score très précoce. C'est Cuadrado qui doublait la mise pour les locaux à la demi-heure de jeu. Passeur, puis buteur, le Colombien voyait sa frappe puissante et rasante aller au fond.





Mais le Torino n'avait pas dit son dernier mot. Si Verdi voyait sa tentative repoussée par Buffon (32e), Belotti trompait le vétéran transalpin sur penalty consécutif à une main de De Ligt juste avant le repos. Malmenés en début de second acte, les Turinois s'en remettaient à Cristiano Ronaldo. À l'heure de jeu, Cr7 octroyait une avance plus substantielle aux siens sur coup franc direct. Un petit évènement, mais un but pas du tout anecdotique pour le premier coup franc en Serie A du Portugais depuis son arrivée en Italie sur sa 43e tentative (toutes compétitions confondues).

[⚽ VIDÉO BUT] 🇮🇹



💥💥 Quel coup franc de Cristiano Ronaldo !



😍 Placé dans l'axe, CR7 envoie une mine comme il sait si bien faire !



🔥 Le Portugais ne fait pas de détail face à Siriguhttps://t.co/5BM8tcd6za — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 4, 2020

4-1, score final, Djidji s'étant rendu coupable d'un CSC en fin rencontre. La Juve garde ses distances en tête de la Serie A. À noter néanmoins, au rayon des mauvaises nouvelles que Dybala et De Ligt seront suspendus pour le choc contre Milan mardi prochain.