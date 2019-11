Cristiano Ronaldo va recevoir un prix lundi et ce n’est pas le Ballon d’Or

Cristiano Ronaldo devrait être honoré lundi prochain en tant que meilleur joueur du dernier exercice de la Serie A.

Lundi prochain aura lieu la cérémonie de remise du Ballon d’Or France Football. Un grand évènement, prévu à Paris et auquel tout le gratin du football mondial devrait participer. Tout ou presque. Cristiano Ronaldo, pourtant lauréat de ce prix à cinq reprises par le passé, brillera par son absence lors de cette soirée et ce pour la deuxième année consécutive. Le Portugais est attendu autre part. Au Grand Gala de Milan plus précisément.

Cristiano Ronaldo primé pour sa belle 1e saison en Italie



Cristiano Ronaldo, qui ne devrait pas participer dimanche au match de la Vieille Dame contre Sassuolo dimanche, est attendu en Lombardie pour recevoir le prix du meilleur joueur de la Serie A de la saison 2018/19. Champion d’Italie avec un total de 21 buts et 8 passes décisives en 31 rencontres jouées aurait remporté les suffrages, si l’on se fie à ce que rapporte le quotidien Corriere dello Sport dans son édition de vendredi. L’année dernière, ce prix est revenu à Mauro Icardi, qui avait interrompu un règne de six ans des Bianconeri. CR7 devrait, par ailleurs, figurer dans le onze de l’année en compagnie de trois autres joueurs de la Juventus (Pjanic, Cancelo et Chiellini).

La quête du 6eme Ballon d’Or reportée à 2020 pour Ronaldo

Ce trophée individuel suffira-t-il à le consoler par rapport à l’échec dans la course au Ballon d’Or ? Certainement pas. L’ancien joueur du Real Madrid a toujours fait de cette prestigieuse récompense son objectif principal de l’année. Et, il était très motivé pour entrer dans l’histoire en devenant le premier joueur à le gagner six fois. Cet honneur pourrait finalement revenir à son grand rival Lionel Messi. Quatre ans après sa dernière consécration, « La Pulga » est annoncé comme le grand lauréat lundi. Il devancerait notamment le défenseur de Liverpool, Virgil Van Dijk. Mais, on peut certainement compter sur la star de la Juventus pour se retrousser ensuite les manches et essayer de revenir au sommet en 2020.