Cristiano Ronaldo plus que jamais dans l’impasse

Désormais peu en odeur de sainteté à la Juve, Cristiano Ronaldo a du mal à trouver un nouveau point de chute, selon la presse italienne. Le joueur portugais ainsi que son club vivent des temps difficiles, avec de mauvais résultats, des difficultés financières et des relations tendues dans le vestiaire, le tout contribuant à une atmosphère négative au sein du club. L'ancien attaquant du Real Madrid cherche un moyen de sortir de Turin, mais les offres ne sont pas aussi prolifiques qu'il le souhaiterait.

Futur très incertain pour Cr7

En conséquence, Ronaldo a tendu la main à son ancien club du Real d'après Marca, offrant ses services au lieu de l'inverse. Les géants ibériques ont néanmoins refusé. Le joueur de 35 ans, nanti d'un salaire très conséquent, a ensuite vu apparaitre Manchester United, un autre de ses anciens clubs, comme une alternative possible cet été. L'agent de Ronaldo, Jorge Mendes, s'entend extrêmement bien avec le conseil d'administration du pensionnaire d'Old Trafford et, même si tout retour à Manchester serait difficile, la porte est toujours ouverte. Le Paris Saint-Germain est une autre destination possible. Le club parisien correspondrait au désir de Ronaldo de continuer à jouer au plus haut niveau et à concourir pour la Ligue des Champions. Rien, cependant, n'indique que compléter l'un de ces transferts sera facile. Ronaldo semble donc plus que jamais dans l'impasse.