Cristiano Ronaldo passe le mur du 100

À défaut d'actualiser sa vitrine de de trophées, Cr7 a ajouté une ligne à sa liste des records hier soir, contre Sassuolo en Serie A. Alors que la Juve respirait avec un large succès (1-3) acquis à l'extérieur suite à la gifle reçue contre l'AC Milan, l’international lusitanien a inscrit son 28eme but de la saison, confortant un peu plus sa place de leader au classement du Capocannoniere.

Cr7 trois fois centenaire

Et ce but n'est pas du tout anodin, puisqu’il permet à l'ancienne star du Real Madrid de franchir le mur du 100 buts avec le club piémontais, lui qui a devancé Paulo Dybala dans la course à celui qui franchira en premier ce palier sous les couleurs de la Juve. En effet, La Joya a inscrit sa réalisation en fin de rencontre. Suffisant pour faire taire les nombreuses critiques à l'encontre de C7 cette saison ? Rien n'est moins sûr... Mais Ronaldo peut se targuer d'avoir été centenaire avec trois clubs dans trois championnats différents. Ce qui est énorme !