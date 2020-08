Cristiano Ronaldo laissé au repos contre la Roma

Pour le compte de la 38e journée de Serie A, la Juventus affronte l’AS Roma ce samedi. Une confrontation qui comptera pour du beurre pour la Vieille Dame, vu qu’elle est déjà assurée du titre de champion d’Italie. En revanche, celle qui suit face à l’Olympique Lyonnais, prévue le 7 aout prochain, sera très importante. Une place en quart de finale de la Ligue des Champions sera alors en jeu. Et c’est pourquoi Maurizio Sarri, le coach bianconero, devrait se passer des services de Cristiano Ronaldo face aux Giallorossi. Selon Goal Italie, le Portugais ne sera, en effet, pas aligné lors de cette dernière sortie en Serie A.

Ronaldo ne rattrapera pas Immobile

Le coach piémontais a décidé de ménager sa star, qui a été très sollicitée depuis la reprise du football en Italie. L’ancien merengue en est à 13 matches joués depuis le 12 juin dernier, et n’a raté qu’un petit quart d’heure du jeu (face à Genoa). Afin qu’il puisse respirer et recharger ses batteries, la décision aurait ainsi été prise de le dispenser de ce rendez-vous domestique. S’il est effectivement absent contre la Roma, CR7 ne pourra pas améliorer son total de buts. Celui-ci restera bloqué à 31 unités, à quatre longueurs du meilleur réalisateur du championnat, Ciro Immobile. Ça sera quand même dix réalisations de plus que lors de sa première année en Italie.