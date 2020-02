Où s'arrêtera Cristiano Ronaldo ? Le goleador portugais a fêté ses 35 ans cette semaine. Et comme pour rappeler au monde qu'il n'appartient pas à la caste des footballeurs normaux, il a inscrit un but défiant les lois du temps, ce samedi. Un petit bijou en partant de son propre camp pour prendre toute la défense adverse de vitesse, comme à ses débuts. Battue 2-1, la Juve a pourtant déçu. Mais CR7, lui, a rempli sa part du contrat.

Luca Toni bluffé par Cristiano Ronaldo

Luca Toni, ex-international italien passé notamment par le Bayern Munich, connait la difficulté de marquer des buts. L'ancien compère de Franck Ribéry est bluffé par l'éthique de travail du Portugais. « Il n'y a pas grand chose à dire : c’est un véritable phénomène, s'est-il exclamé dans des propos accordés à la Gazzetta dello Sport. Quand on arrive à son niveau, au sommet absolu, alors on ne veut pas descendre. Et pour rester là-haut, il faut travailler avec une grande intensité chaque jour. Et Sarri a été très bon aussi. Il le gère bien, en mettant un peu de poivre sur son visage, comme lors du remplacement contre l’AC Milan ».