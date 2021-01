Laborieuse en Serie A, la Juve a toujours de l'appétit. Elle l'a démontré en livrant une prestation très sérieuse pour venir à bout de la SPAL, ce mercredi, en quarts de finale de la Coupe d'Italie. Avec un onze largement remanié où l'absence de Cristiano Ronaldo sautait aux yeux, les Bianconeri n'ont pas laissé de miettes à leur adversaire du jour. Ils y sont parvenus parce qu'ils ont su se rendre le match facile, justement. Morata a débloqué la situation dès la seizième minute de jeu sur une penalty transformé avec autorité (1-0, 16e). Frabotta, servi par Kulusevski, a ensuite doublé la mise d'un frappe imparable (2-0, 33e).

La Juve a fait le job

Dans une configuration confortable, le champion d'Italie a pu faire sa loi en seconde période, alternant phases de gestion et nouvelles situations. Adrien Rabiot aurait pu scorer (76e), mais c'est l'intenable Kulusevski, passeur, qui s'est mué en buteur pour le troisième but piémontais (3-0, 786e). Mobilisés jusqu'au bout, les Bianconeri ont clos leur festival par un dernier but signé Chiesa, qui n'avait plus qu'à pousser le cuir dans le but vide après avoir contourné Berisha (4-0, 90e+4). Du travail bien fait.