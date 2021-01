Christian Eriksen, douze mois perdus

« Oui, je peux confirmer que Christian Eriksen est sur la liste des transferts. Il va partir en janvier. Il ne rentre pas dans nos plans et il a eu des difficultés ici à l'Inter. Je pense qu'il est normal qu'il puisse partir pour trouver plus d'espace ailleurs. » Dans une interview accordée à Sky Italia la semaine passée, Beppe Marotta a confirmé que l'aventure italienne du milieu de terrain allait se terminer bien avant l'échéance fixée à 2024 par le contrat signé en janvier dernier.

Cette annonce prouve que la bonne affaire de l'hiver dernier s'est transformée en mauvais investissement. En conflit avec la direction de Tottenham à six mois de la fin de son contrat, le Danois avait été acheté 27 millions d'euros par le club lombard. Aujourd'hui, les négociations vont être intenses si le deuxième de Serie A ne veut pas perdre trop d'argent dans cette affaire.

En Italie, le natif de Middelfart n'a jamais été en mesure de retrouver le niveau qui lui avait permis d'être un des meilleurs joueurs des Spurs pendant plusieurs années. Arrivé pour renforcer un effectif très concurrentiel, le joueur de 28 ans n'a pas réussi à se faire une place dans le onze d'Antonio Conte. Il faut dire que dans le système en 3-5-2 de l'entraîneur italien, il n'est pas primordial d'avoir un meneur de jeu de la trempe de Christian Eriksen. Et c'est regrettable...

En un an, Eriksen n'a marqué qu'une fois en Serie A



En un an, le Scandinave n'a été décisif que sept fois en 16 titularisations toutes compétitions confondues. Parmi ses trois réalisations, il n'y en a eu qu'une en championnat. Depuis le début du mois de novembre, l'international danois n'a débuté qu'un seul match de Serie A. La preuve qu'en signant en Italie, le numéro 24 de l'Inter a perdu son temps. Arrivé dans une équipe qui tournait bien, il n'a jamais réussi à être mieux qu'un faire-valoir. Antonio Conte lui a fait différents reproches, mais il ne lui a surtout pas fait confiance. Le coach italien attendait beaucoup de lui mais le joueur formé à l'Ajax n'a jamais réussi à rivaliser avec le duo Marcelo Brozovic-Nicolo Barella.

En difficulté à la fin de son contrat à Tottenham, le milieu offensif semblait avoir besoin d'un transfert pour retrouver son football. En quittant le club qui l'aura révélé, il aura perdu du temps de jeu pour s'en éloigner encore un peu plus. Alors qu'il est censé être au sommet de son art, Eriksen manque de consistance depuis plus de 18 mois. Le club qui va tenter de le relancer va faire un véritable pari. Et c'est pour inciter des écuries étrangères comme le PSG, Arsenal ou Valence à miser sur lui que l'Inter Milan a décidé de le placer publiquement sur la liste des transferts.