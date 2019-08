Brescia-Balotelli: "L'Euro c'est mon objectif"

Mario Balotelli (29 ans) est de retour en Serie A, après 3 saisons en Ligue 1. Le fantasque attaquant italien a signé un contrat d'un an à Brescia, renouvelable en cas de maintien, et a été présenté aujourd'hui.

L'occasion pour lui d'évoquer les raisons de sa signature chez les Rondinelle. "Je n'ai pas peur, je suis bien. Mon objectif, c'est de faire grandir l'équipe le plus possible, a-t-il expliqué en conférence de presse. A partir du moment où j'ai eu l'offre de Brescia, je n'ai pensé à personne d'autre. Je peux donner plus à cette équipe, qu'à n'importe quelle autre. C'est ma ville, mon père est né ici, c'était son rêve de me voir jouer ici."

Si ce n'est pas un retour dans un club européen, l'ancien attaquant de l'Inter ou du Milan rêve tout de même de faire l'Euro 2020. "Mon objectif, c'est d'aller à l'Euro. J'ai parlé avec Roberto Mancini (le sélectionneur de l'Italie) le jour de mon anniversaire, il m'a souhaité bonne chance."