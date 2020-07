Bologne : Musa Juwara, un destin de foot

Une adoption pour rejoindre le Chievo

Inter Milan - Bologne, dimanche 5 juillet 2020. Entré à la place de Nicola Sansone à l'heure de jeu, Musa Juwara a marqué dix minutes plus tard. A Giuseppe-Meazza, le Gambien inscrivait là son premier but chez les pros et provoquait une mini-crise à l'Inter. Très remuant, le joueur de 18 ans a fait la différence dans cette rencontre. Mais pour lui, c'est un événement survenu quatre ans plus tôt qui a tout changé dans sa vie.Il a été débarqué en Italie. Enfin. Sept mois après avoir quitté son pays natal, l'adolescent était arrivé en Europe. Son expédition solitaire rendue possible par les économies de son grand frère s'était transformée en succès. A 14 ans, il était sur le point de changer son destin.

Très vite, il a joué au football dans la rue. Le jeune migrant a été repéré par le Virtus Avigliano et s'y est illustré. Avec 29 buts, il a mené son équipe au titre régional. Le couple sicilien qui l'a recueilli est devenu sa famille adoptive pour lui permettre de rejoindre le Chievo Vérone malgré une règle de la Fédération italienne pour lutter contre l'exploitation des mineurs extra-communautaires non accompagnés. Après tant d'épreuves, le jeune attaquant a rejoint le centre de formation d'un club de football professionnel. Ce n'était pas l'Inter, ni la Juve où il a fait des essais et notamment rencontré Pavel Nedved mais son rêve prenait forme. Un an après son arrivée sur le Vieux Continent, il a signé avec la Primavera du Chievo. En deux ans, il ne l'a quitté que deux fois. Quelques jours le temps de s'illustrer lors du célèbre tournoi de Viareggio avec trois buts en trois matchs sous les couleurs du Torino d'abord, puis pour goûter à la Serie A, avec les Veronais. A la dernière journée de la saison 2018-2019, l'ailier polyvalent est rentré en jeu pour jouer dix minutes contre Frosinone. Le rêve était devenu réalité.

🚨 Retour sur le destin unique de Musa Juwara

🙏 Arrivé à 14 ans dans un bateau de migrants clandestins en Italie, il a marqué ce weekend contre l'Inter Milan ! pic.twitter.com/cdVBRI6HlZ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 7, 2020



Juwara, au-dessus du lot avec la Primavera, décisif en Serie A

Ses prestations chez les jeunes lui ont permis de rester en Serie A. L'été dernier, Bologne l'a recruté pour 500 000 €. Pour terminer son adaptation au plus haut-niveau, le joueur de 18 ans a fait une dernière pige en Primavera le temps de survoler la catégorie d'âge. Toutes compétitions confondues, il a été impliqué sur 19 buts en 18 apparitions chez les jeunes. Six mois qui lui ont permis de rejoindre le groupe de Sinisa Mihajlovic en janvier. Le gaucher s'est rapidement offert quelques entrées en jeu et s'est illustré. Contre la Juventus, il a provoqué l'expulsion de Danilo et face à l'Inter, il a fait trembler les filets. Malgré cette réussite, l'attaquant n'a pas oublié d'où il vient. « Je veux dédier mon premier but de Serie A à ma famille et à tous ceux qui m'ont aidé à arriver ici. Je ne pensais pas que j'entrerais. Je m'entraîne bien, mais je ne pensais pas jouer contre l'Inter. Mais Mihajlovic m'a fait confiance et pour cela, je dois le remercier. Je suis jeune pour jouer et marquer contre l'Inter. C'est un rêve dont je me souviendrai toute ma vie» confiait le buteur de Bologne à DAZN sur la pelouse du Giuseppe-Meazza. Un rêve qui pourrait se répéter très rapidement.