Atalanta, une fin de saison folle

Déjà dans le top 8 européen, l'Atalanta Bergame vise le podium national. Depuis la reprise de la Serie A, les hommes de Gian Piero Gasperini ont pris 12 points sur 12 possibles. Personne n'a fait aussi bien. Ce bilan comptable permet aux Bergamaschi de regarder vers le haut du classement. La qualification en Ligue des Champions quasiment assurée, l'heure est venue de terminer cette campagne inédite de la meilleure des manières : en battant un record. Le moyen idéal de saluer la mémoire des nombreuses victimes lombardes du Covid-19.

Un record pour monter sur le podium de la Serie A ?

Les coéquipiers de Josip Ilicic ne sont qu'à quatre victoires d'une saison historique. S'ils dépassent les 72 points, ils boucleront la meilleure saison de l'histoire du club. Un total qui pourrait permettre à la Dea de dépasser l'Inter Milan et de terminer sur le podium de la Serie A pour la deuxième fois consécutive. Pour y parvenir, il suffit de continuer la série entamée à la mi-juin avec la reprise de la Serie A. Alors qu'en plein cœur de la crise du Covid-19, le club de Bergame, épicentre de l'épidémie en Italie, pensait ne pas reprendre la saison, l'Atalanta est finalement la sensation de cette fin de championnat. Comme transcendé par le deuil d'une crise sanitaire qui a frappé la ville de plein fouet, le quatrième de Serie A est irrésistible. Là où les autres cadors l'emportent en jouant petits bras, la Dea s'impose sans trembler.

Un calendrier infernal et une infirmerie vide

Pour venir à bout du calendrier dantesque de la fin de saison, la Juventus et l'Inter Milan sont encore au programme, cet état d'esprit devra être préservé. Pour le moment, les deux premiers tests ont été réussis. La Lazio Rome, invaincue depuis l'automne a été renversée (3-2) et le Napoli écarté (2-0). Deux succès de prestige face à des concurrents directs à la C1. Même vide, le Gewiss Stadium est le théâtre d'exploits bergamaschi. La suspension du championnat n'a pas remis en cause les préceptes du jeu offensif de Gian Piero Gasperini. Lors des quatre matchs joués en juin, la Dea a tourné à une moyenne de trois buts par match. Un rendement rendu possible par une efficacité toujours aussi élevée et l'absence de blessés. Dans une fin de saison au rythme endiablé, la bonne santé des cadres de l'effectif sera une donne non-négligeable pour poursuivre la bonne série en cours. Si l'Atalanta y arrive et conserve la forme affichée actuellement, le match contre Cagliari ce lundi ressemble à une formalité. Les demi-finales continentales et le top 3 national, une ambition légitime.