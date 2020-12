Atalanta : Papu Gomez, très proche du départ, promet la "vérité" aux fans

match contre Midtjylland en Ligue des Champions (1-1) le 1er décembre dernier, lorsque Gomez a refusé de suivre les ordres son coach.

Selon les médias italiens, une confrontation se serait déroulée dans le vestiaire à la mi-temps et Gomez n'est pas revenu sur le terrain après la pause. Il a depuis joué contre l'Ajax (0-1) et Gasperini a déclaré après cette rencontre qu'un entraîneur devait "avoir la liberté de prendre des décisions" et a ajouté après la victoire d'hier qu'il ne savait pas comment le club allait décider de résoudre l'affaire. Papu Gomez n'est pas entré en jeu face à la Fiorentina, dimanche, et a adressé un message aux supporters, ce lundi, par le biais de son compte Instagram.



C’est fini entre Papu Gomez et l’Atalanta: le message du capitaine sur Instagram

«Chers supporters, je vous écris ici parce que j’ai aucune possibilité de me défendre et de parler avec vous. Je voulais seulement vous dire que quand je partirais on saura la vérité sur tout » pic.twitter.com/spLAF2vmx8



L'ambiance n'est pas au beau fixe du côté de l'Atalanta Bergame, huitième de Serie A et qui devra se mesurer au Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Pourtant vainqueur de la Fiorentina en championnat, dimanche (3-0), le club italien est plongé au cœur d'une relation tendue entre le capitaine, Papu Gomez, et l'entraîneur, Gian Piero Gasperini. Le point de départ a été lea-t-il indiqué. D'après des informations de Sky Sport, le joueur de 32 ans qui est en fin de contrat en juin 2022, devrait quitter l'Atalanta lors du prochain mercato.