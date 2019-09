AS Rome : Mkhitaryan était malheureux à Arsenal

Prêté à l’AS Rome par Arsenal, Henrikh Mkhitaryan (30 ans) est bien décidé à relancer sa carrière après une expérience en Angleterre qui s’est mal finie.

"Le mois dernier, à Arsenal, je n’étais pas heureux. Aujourd’hui, je suis à Rome et je me concentre sur ça. Ce n’est pas un pas en arrière car je suis dans un grand club. J’ai entendu beaucoup de joueurs dire que le football italien était excellent. Je voulais changer d’environnement et c’était une belle opportunité pour moi. Je dois profiter du football, qu’importe le lieu. En Angleterre, je ne ressentais plus ce plaisir", a lancé le milieu offensif, lors de sa présentation à la presse.

Après une dernière saison à 38 matches joués, pour 6 buts, avec les Gunners d’Unai Emery, l’ancien joueur du Borussia Dortmund n’a pas hésité une seule seconde avant de répondre favorablement à la proposition des Giallorossi. "J’ai accepté l’offre immédiatement, avec enthousiasme. On n’a même pas parlé d’argent", raconte-t-il.

Mkhitaryan : " Ce n'est pas un pas en arrière"