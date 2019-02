AS Rome: Le projet du nouveau stade validé

Un temps contestée par la région du Latium et la mairie de Rome, la construction du nouveau stade des Giallorossi va enfin être lancée. Mauro Baldissoni, le vice-président du club, a annoncé que l’École polytechnique de Turin, dont l’expertise a été sollicitée, avait donné un avis favorable.

Les plans du Stadio della Roma (le nom provisoire) sont déjà prêts: un architecte américain a dessiné l’enceinte, qui accueillera 52 500 places, en s’inspirant du Colisée. Les travaux, financés par le club (détenu par le propriétaire américain James Pallotta), devraient se finir avant la saison 2020-2021.

L’AS Roma va donc quitter le vétuste Olimpico, qu’il partage avec la Lazio depuis 1953, pour s’installer dans le Sud de la capitale italienne.

