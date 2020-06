AS Rome : Joe DaGrosa souhaiterait racheter le club !

La trattativa con #Friedkin sfumata anche perché #Pallotta ha in mano un piano alternativo che porta al fondo di #DaGrosa, ex proprietario del Bordeaux e suo conoscente personale (#Repubblica) pic.twitter.com/DwC0xFKVOA

— Giovanni Capuano (@capuanogio) June 3, 2020

Un projet à la Manchester City ?

En conflit avec ses supporters depuis plusieurs mois, James Palotta, propriétaire de l’AS Rome, souhaiterait vendre le club le plus rapidement possible. Si la vente semblait promise à Dan Friedkin, un autre Américain, la crise du coronavirus a changé la donne. Alors que les négociations tournaient autour de 700 millions avant la crise sanitaire, Friedkin, via sa société, aurait proposé 490 millions d’euros, dont 220 iraient directement dans les poches de Pallotta. Les 270 millions restant serviraient au remboursement des dettes. Une offre refusée par le propriétaire du club italien. Et un autre Américain, bien connu du monde du football, serait entré dans la danse pour racheter l’AS Rome, selon les informations de La Repubblica.



Le patron de GACP (General American Capital Partners) s’est retiré du club girondin après avoir vendu ses parts (13,6 %) à King Street, un an après avoir racheté le FCGB à M6, en octobre 2018 (contre plus de 100 millions d’euros). Si l’homme d’affaires s’était renseigné pour racheter le club anglais de Newcastle, son choix se porterait désormais sur l’AS Rome. Le projet de Joe DaGrosa ? « créer un groupe sur le modèle du City Football Group (la holding qui contrôle Manchester City et New York City, Melbourne City, ndlr) peut-être par le biais d’une plateforme unique à créer avec Pallotta pour rassembler le contrôle de diverses entreprises. ». Toujours selon le quotidien italien, l’homme d’affaires souhaiterait aussi « recruter de jeunes joueurs et les revendre à des prix plus élevés ». Un modèle que l'Américain avait déjà tenté de reproduire lorsqu'il était en poste du côté de Bordeaux. Si, pour le moment rien n’est acté, l’actuel 5e de Serie A s’apprête à vivre un été mouvementé en interne.

