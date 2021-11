Cela s'appelle changer le cours d'un match. Entré en jeu à la 75e minute de la partie indécise entre le Genoa et l'AS Rome, Felix Afena-Gyan a fait basculer la rencontre en faveur des Giallorossi. Bien décalé par Mkhitaryan, l'adolescent ouvrait le score (82e), avant de signer le but du break sur une frappe inspirée (90e+4). Arrivé au club en début d'année, le jeune Ghanéen a ainsi signé ses premiers buts chez les professionnels, lui qui avait déjà scoré à six reprises avec la Primavera, la réserve du club à la Louve. Après la rencontre, son entraîneur, José Mourinho, a fait une révélation amusante.



« J'avais promis à Felix que s'il disputait un bon match ce soir, je lui achèterais une paire de chaussures qu'il adore. Mais elle coûte presque 800 euros. Il a marqué deux buts. Demain, je les lui achète », a avoué José Mourinho, sourire aux lèvres. « Quand Felix Afena est entré, cela a totalement changé la dynamique du match. Nous avons beaucoup fait tourner le ballon sans créer, mais Felix a une intensité et un profil différent », a poursuivi le Special One, fier de son coaching réussi. « Lorsque nous pressons nos adversaires, il leur fait faire des erreurs, et c'est ainsi qu'il entraîne l'équipe, en lui donnant une autre vitesse. »

Primo 2⃣0⃣0⃣3⃣ in gol in Serie A, Felix Afena-Gyan entra nella ristretta cerchia di coetanei a segno ⚽ nei migliori campionati d'Europa.#TMdatabase pic.twitter.com/S1Fe1M8K9T — Transfermarkt.it (@TMit_news) November 22, 2021

En inscrivant ses deux premiers buts en Serie A, Felix Afena-Gyan a rejoint un cercle fermé : celui des joueurs nés en 2003 à avoir déjà trouvé le chemin des filets dans les cinq grands championnats européens.