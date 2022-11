Il porte le même nom et prénom que l'un des probables futurs grands du tennis mondial. L'Argentin Carlos Alcaraz, 20 ans le 30 novembre, fait l'objet de sérieuses convoitises du côté de la Serie A. Et pas n'importe où.



L'AC Milan et l'Inter, les deux derniers champions d'Italie en titre, sont entrés en contact avec l'agent du joueur du Racing Club, basé dans une province de Buenos Aires et entraîné par Fernando Gago, ancien du Real Madrid notamment.



"J'ai parlé aux deux clubs cet été", a confié Sebastian Lopez au sujet de son poulain, cité par FcInterNews. Carlos Alcaraz a prolongé en mars dernier avec le Racing jusqu'au 31 décembre 2026.

