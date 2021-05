Antonio Conte, un travailleur récompensé

« J’estime que pour réaliser quelque chose d’historique, il n’y a pas lieu de parler de fatigue. Si quelqu’un me dit qu’il est fatigué, il va sur le banc. » Même à quelques heures d'un sacre annoncé en Serie A, Antonio Conte est toujours aussi exigeant envers ses joueurs. Et ce n'est pas un hasard. La valeur travail est mise au centre de sa philosophie. A l'Inter Milan cette saison comme à Chelsea ou à la Juventus auparavant, elle a prouvé son efficacité et permis à l'entraîneur italien d'être couronné de succès.

Il se prépare à terminer un championnat à la première place pour la sixième fois de sa carrière de coach (Serie B avec Bari en 2009, Serie A avec la Juventus en 2012, 2013 et 2014, Premier League avec Chelsea en 2017). C'est grâce à ce palmarès bâti sur sa rigueur qu'il avait été recruté par l'Inter Milan durant l'été 2019. Sa venue devait permettre au club lombard de revenir au sommet du football italien. Une mission qui pourrait être remplie dès ce week-end en cas de succès contre Crotone et de contre-performance de l'Atalanta Bergame à Sassuolo.

Antonio Conte a fâché ses dirigeants mais il a assumé sur le terrain



Intransigeant, le quinquagénaire a fait de l'Inter Milan une équipe invincible. Ses joueurs restent sur 17 matchs consécutifs sans défaite en Serie A. Depuis l'an passé, il est la principale raison de la métamorphose interiste. Avec son inépuisable énergie sur le banc et son franc-parler qui a mis sa direction mal à l'aise durant l'été, le natif de Lecce a sorti l'Inter de sa torpeur. Chez les Nerazzurri plus qu'ailleurs, Antonio Conte a tout changé pour assouvir sa soif de succès. Son traditionnel 3-5-2 a apporté autant de solidité défensive qu'offert des possibilités offensives sur les côtés pour enthousiasmer Giuseppe-Meazza. Malgré la troisième attaque de Serie A, il conserve une réputation défensive mais cela ne l'a pas empêché de s'imposer, comme partout ailleurs auparavant. Son intransigeance lui a permis d'obtenir les joueurs qu'il désirait malgré les réticences de ses dirigeants pour façonner l'équipe qu'il voulait.

Obstiné, il est allé au bout de ses idées et voit aujourd'hui ses troupes dominer le football italien. Cette réussite lui permet d'assumer son statut de leader charismatique. Prêt à négocier directement avec ses futures recrues, Antonio Conte a su transmettre son énergie, sa confiance et son amour à des joueurs qui donnent tout pour lui. Et c'est pour cette raison que même si le titre semble gagné, il peut se permettre de leur mettre la pression.