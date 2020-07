Amrabat, un talent individuel au service de Vérone

« Je dois reconnaître que Sofyan Amrabat est la plus grande surprise de ma carrière. Il est incroyablement intelligent et il aime ce club. Au début c'était difficile car il a une forte personnalité et il ne connaissait pas la langue mais c'est une révélation et je pense qu'il peut aller très loin. » Voilà comment Ivan Juric a parlé de Sofyan Amrabat après le match nul de l'Hellas Vérone contre l'Inter Milan (2-2). Ce soir-là, le Marocain a été incroyable dans l'entre-jeu.

Ses statistiques parlent pour lui : 96% de passes réussies, 3 interceptions, 3 tacles, 5 dribbles réussis, 9 duels remportés et une occasion créée. Une prestation de haut-vol face à un prétendant au Scudetto qui a fait du bruit. Dans la presse locale, un journal est allé jusqu'à lui attribuer la note de 10/10. Cette performance a mis en lumière un joueur habitué à travailler dans l'ombre.

Un milieu de terrain aux multiples qualités

Sofyan Amrabat est le joueur d'équipe par excellence. Il ne compte pas ses efforts et ne rechigne pas à dépasser sa fonction. Devant sa défense, il est aussi important à la récupération qu'à la relance. Le joueur de 23 ans déborde d'énergie et harcèle l'adversaire jusqu'à récupérer le cuir. Parfois trop. Cette saison, il a raté trois matchs de Serie A. Deux fois il était suspendu. Sans marquer ou délivrer des passes décisives, l'international marocain a une présence qui se remarque.

Moins décisif qu'à ses débuts chez les pros, le natif de Huizen a pris de l'importance en se battant sur chaque ballon. Ses efforts soulagent la défense de l'Hellas. Sa technique et sa vision du jeu dictent le rythme des offensives véronaises. Il peut tenir le ballon ou casser les lignes avec ses dribbles et ses passes. Dans un effectif où l'équipe est la star, un talent individuel aussi impliqué dans le travail collectif est idéal.



Un transfert à la Fiorentina déjà acté

Son arrivée en Italie était pourtant un vrai pari. Prêté par Bruges l'été dernier, le frère de Nordin Amrabat cherchait à se relancer. Désormais, il est déjà assuré de franchir un cap avec une signature à la Fiorentina pour l'an prochain. Grand espoir d'Utrecht, il n'avait pas réussi à confirmer depuis la saison 2016-2017. Celui qui avait découvert le monde professionnel à 18 ans avait signé au Feyenoord Rotterdam puis à Bruges sans s'y imposer. La faute à une utilisation un peu hasardeuse. Révélé au poste d'ailier, il n'a été installé au poste de récupérateur qu'à Vérone.

Entre-temps, sa débauche d'énergie a été utilisée au poste de latéral, sa vision du jeu au milieu de terrain et ses efforts défensifs en défense centrale. A ces postes, il ne s'est pas illustré mais il a accompli son devoir. Ce sens du sacrifice lui a permis de participer à la Coupe du Monde 2018. Il y a disputé 15 minutes contre l'Iran au poste de latéral droit. Peu importe où il est utilisé, Sofyan Amrabat a besoin de tout donner pour son équipe sur le terrain. Ivan Juric avait résumé cet état d'esprit avec un constat simple. « Amrabat joue jusqu’à ce qu’il meurt. »