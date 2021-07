Alerte COVID-19 à la Juventus

La Juventus a publié une déclaration confirmant que son milieu de terrain offensif de 22 ans, Hamza Rafia, a été testé positif au COVID-19. La Vieille Dame a souligné que les joueurs concernés suivront les protocoles sanitaires et s'isoleront jeudi, ceux dont le test est négatif étant autorisés à s'entraîner.

Rafia positif au COVID-19

"Le Juventus Football Club annonce que, lors des contrôles prévus par le protocole en vigueur, Hamza Rafia a été testé positif au Covid-19", peut-on lire dans le communiqué de la Juventus. "Conformément à la législation et en accord avec l'autorité sanitaire locale, le groupe de l'équipe est entré en isolement sanitaire à compter d'aujourd'hui. Cette procédure permettra à tous les sujets négatifs de mener des activités régulières d'entraînement et de match mais ne permettra pas de contact avec l'extérieur du groupe." Rafia a fait ses débuts à la Juventus la saison dernière avec un but au deuxième tour de la Coppa Italia contre Gênes. Pour rappel, la Serie A débutera le 21 août et la Juventus affrontera l'Udinese lors de son premier match de saison.