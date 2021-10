AC Milan : Pioli célèbre le départ historique du club

Cette fois, la frappe d'Olivier Giroud, consécutivement à un corner, s'est avérée suffisante à San Siro (14ème minute), lors d'un match peu abouti sur le plan collectif.

C'était notre quatrième match en dix jours avec très peu d'options de rotation et le Torino est très difficile à affronter. Si nous voulons jouer un certain type de football, nous avons besoin d'intensité. Naturellement, il est difficile de s'entraîner maintenant avec des matchs tous les trois jours, mais nous avons accepté que ce soir (mardi, ndlr) était une bataille de divers duels au milieu du terrain et nous en avons gagné certains, perdu d'autres", a jugé le technicien.

9 - AC Milan have won nine of their opening 10 games in a Serie A season for the second time in their history, after doing so in 1954/55 campaign, under Béla Guttmann (W9 D1). Dominant.#MilanTorino pic.twitter.com/5HuJjUQDtN