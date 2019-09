AC Milan: Maldini est inquiet

Après une nouvelle défaite (1-3) à San Siro contre la Fiorentina (6e journée), l'AC Milan pointe à une inquiétante 16e place en Serie A. Une situation qui inquiète Paolo Maldini, le directeur du développement des stratégies sportives du club lombard.

"Marco Giampaolo, c'est notre choix et on le défendra toujours. Il faut lui donner du temps. On savait qu'il y aurait des problèmes, et 4 défaites en 6 journées c'est beaucoup. Sur le plan du jeu aussi il y a un problème", a-t-il indiqué au micro de la Sky. "En misant uniquement sur des jeunes, le club savait qu'il y aurait un déficit de personnalité, surtout dans un stade comme San Siro. Les supporters on raison de montrer leur mécontentement."

Le prochain déplacement ce dimanche sur la pelouse du Genoa sera décisif pour le Milan, qui en cas de défaite se retrouverait probablement relégable.