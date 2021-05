AC Milan : Maignan exprime ses ambitions

Pas à Milan pour faire oublier Donnarumma



Absorbing the history, ready to defend the future 🔴⚫

Un tuffo nella storia, prima di scrivere insieme il futuro 🔴⚫ #SempreMilan pic.twitter.com/PCtQfAGUdP



— AC Milan (@acmilan) May 27, 2021

L'AC Milan, qualifié directement pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, s'est offert un renfort de choix avec l'arrivée de Mike Maignan en provenance de Lille . Présent en conférence de presse avec les Bleus quelques minutes après l'officialisation de son mouvement, le récent champion de France a justifié son choix de rejoindre le légendaire club italien. Le natif de Cayenne s'est montré intimement convaincu de pouvoir se faire sa place, sans pour autant vouloir faire oublier Gianluigi Donnarumma, dont le départ futur est acté.. C'est beaucoup plus simple que ce soit fait maintenant, c'est mieux de préparer le Championnat d'Europe avec la tête libre. En France, j'ai grandi, j'ai beaucoup appris à Lille, j'ai connu beaucoup d'émotions, c'était le moment pour moi de faire un changement. Je ne vais pas tout vous dire sur ma discussion avec Paolo Maldini, mais c'est un projet très ambitieux.Je viens pour faire mon travail, rester professionnel et donner le meilleur de moi-même », a-t-il expliqué.Ayant déjà discuté avec Adrien Rabiot et Rafael Leão, anciens coéquipiers au Paris SG et à Lille à propos de la Serie A et du Milan, Maignan retrouvera un certain Zlatan Ibrahimovic à San Siro et il a été confiant au sujet d'une bonne entente. «c'est un grand club avec de grands joueurs. »