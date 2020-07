AC Milan : l'impact d'Ibrahimovic résumé par Bennacer

Zlatan Ibrahimovic n'est pas un joueur comme les autres. Depuis son retour à l'AC Milan officialisé en décembre dernier, et alors qu'il est âgé de 38 ans, cela se vérifie match après match. L'ancien élément du PSG a eu un grand impact depuis son retour en Serie A et les Rossoneri sont actuellement sur une série de 11 matchs de Serie A sans défaites depuis la reprise en juin. Sa performance face à la Sampdoria lors du succès 4-1 de son équipe avec deux buts et une passe décisive a même été saluée par de nombreux observateurs, dont Kylian Mbappé qui n'a pu masquer son admiration devant le géant suédois.





Le milieu de terrain milanais Ismael Bennacer, qui fréquente Ibrahimovic de façon quotidienne en Italie, a lui valorisé l'impact du natif de Malmö. "Il vous aide beaucoup. Avec lui ici, vous voulez faire plus, vous ne voulez pas perdre un ballon. Vous devez donner le meilleur de vous-même car il recherche la perfection. Et si vous ne le donnez pas, il vous tuera. Il est comme ça, mais il a raison. Il est juste de crier lorsque vous faites une erreur et de ne rien dire lorsque vous faites les choses de la bonne manière. C'est ainsi que vous apprenez et devenez un joueur au plus haut niveau", a-t-il commenté au micro de Sky Sport Italia.



Avant la 38ème et dernière journée de Serie A, qui se disputera samedi et dimanche, l'AC Milan est assuré de terminer sixième du championnat. Le club lombard affrontera Cagliari samedi à San Siro (20h45). Une équipe à ne pas mésestimer car elle s'est imposée face à la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo, mercredi soir (2-0).