AC Milan : Mbappé bluffé par la forme d'Ibrahimovic

Victime d'une entorse de la cheville avec lésion ligamentaire externe lors de la finale de la Coupe de France entre le PSG et l'AS Saint-Étienne (1-0) suite à un tacle de Loïc Perrin, Kylian Mbappé est très incertain pour le quart de finale de Ligue des champions face à l'Atalanta Bergame, prévu le 12 août prochain à Lisbonne. Ce jeudi, il a pris un peu de temps pour regarder la rencontre entre l'AC Milan et la Sampdoria et a encensé Zlatan Ibrahimovic.

Zlatan et Milan se font plaisir contre la Samp'





Il y a de quoi être impressionné par la performance du joueur de 38 ans. En effet, lors du large succès du club lombard (4-1), Ibrahimovic s'est distingué en inscrivant deux buts et délivrant une passe décisive. L'ancien joueur du PSG s'est même dressé quelques éloges à lui-même. "Des gens disent que je suis vieux et fatigué, mais je n'en suis qu'à l'échauffement. Je suis comme Benjamin Button, sauf que j'ai toujours été jeune, jamais vieux."

Juste en train de regarder le replay du Milan...

Zlatan quel joueur quand même.

38 ans 😳😳😳

C’était tout pour moi bonne journée les gars 😂🤪👍🏽



— Kylian Mbappé (@KMbappe) July 30, 2020

Sur Twitter, Mbappé a salué la performance du géant suédois., a écrit Mbappé, avec des émojis choqués, avant de terminer, "c'est tout pour moi bonne journée les gars."