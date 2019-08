AC Milan: Leao évoque l'entente avec Piatek

Arrivé officiellement cette semaine à l'AC Milan, moyennement quelques 35 millions d'euros, l'ancien Lillois Rafael Leao a livré ses premiers mots en tant que Rossonero. L'attaquant brésilien a, entre autres, évoqué la future cohabitation avec l'avant-centre Krzysztof Piatek. "Jouer avec deux attaquants plutôt qu’avec un seul augmente vos chances de marquer. L’un peut rester dans l’axe, l’autre peut avoir plus de libertés, a d'abord avancé le buteur de 20 ans. Je suis venu pour aider l’équipe, peu importe la position dans laquelle le coach me demande d'évoluer. Piatek est un super attaquant. Il l’a prouvé au Genoa et a continué à le faire à l’AC Milan. J’espère l’aider en lui faisant de nombreuses passes. Plus il marque de buts, mieux l’équipe est."