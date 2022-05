"J'ai un peu peur : si je dois arrêter, que dois-je faire ?"

Du haut de ses 40 ans, Zlatan Ibrahimivic continue à empiler les buts avec l'AC Milan, mais le géant suédois n'a plus le même impact que par le passé. La faute à des pépins physiques récurrents qui ont amoindri son temps de jeu avec le club lombard. Derrière le personnage fantasque, le footballeur conserve toute sa lucidité. Sans mâcher ses mots, l'ancien joueur du PSG a reconnu pour la première fois qu'il songeait bien à arrêter.

"Je suis proche de la sortie, a lancé Zlatan Ibrahimovic dans des propos accordés à ESPN. J'ai un peu peur : si je dois arrêter, que dois-je faire ? Quel serait le prochain chapitre ? Je connais les différentes possibilités, je pourrais faire beaucoup de choses, mais l'adrénaline que j'ai maintenant sur le terrain, je ne sais pas si je pourrais la trouver ailleurs."

"J'essaie de repousser ce moment, de jouer et de marquer des buts, a continué le buteur. Évidemment, pour continuer à jouer, je dois être bien physiquement, je dois être capable de le faire, je dois pouvoir prendre du plaisir à jouer. Ça ne sert à rien de jouer si on souffre trop, mieux vaut être réaliste et se dire : 'Ça suffit'. Et vous commencez un nouveau chapitre. Si je pensais à ma retraite, je ne pourrais pas aider mes coéquipiers et moi-même à faire ce que je voudrais. Je suis proche de la fin, mais pas encore", a conclu Ibrahimovic.