Zlatan Ibrahimovic n'est pas prêt de s'arrêter de jouer au football ! Cette saison, le Suédois est très performant du haut de ses 39 ans. Sous le maillot de l'AC Milan, l'attaquant a disputé 25 matchs et inscrit 17 buts. Grâce à ses performances, Ibrahimovic permet à son équipe de détenir la 2eme place de la Serie A, juste devant la Juventus Turin.



Le club lombard aura encore besoin de lui pour décrocher une place en Ligue des Champions. Zlatan Ibrahimovic semble encore en forme pour continuer un an de plus au club. Les dirigeants italiens vont d'ailleurs bientôt reconduire le contrat du joueur.

La prolongation d'Ibrahimovic est imminente

Sous contrat jusqu'en 2021, le Suédois restera donc encore dans la capitale italienne pour une année supplémentaire. Selon Sky Italia, la prolongation du joueur sera officialisée dans les prochaines heures. Le club et le joueur doivent néanmoins régler un petit problème d'administration pour finaliser ce dossier.