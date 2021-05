AC Milan : Départ confirmé pour Donnarumma

Le match Atalanta - Milan de dimanche dernier aura été le tout dernier qu’a disputé Gianluigi Donnarumma avec la formation rossonerra. En fin de contrat, le portier international italien ne paraphera de prolongation. C’est la fin d’une belle histoire et c’est Paolo Maldini, le directeur technique de l’AC Milan, qui a annoncé la triste nouvelle ce mercredi.



Maldini salue le professionnalisme de Donnarumma

« Je sais que c'est difficile à accepter, mais il devient de plus en plus difficile de commencer une carrière au même endroit et de la terminer là. Nous devons avoir du respect pour ceux qui ont tant donné pour Milan et Gigio en fait partie, sans jamais manquer de respect au club et il faut le souligner. Nos chemins se séparent ici et je ne peux que souhaiter le meilleur à un garçon aussi sensible comme lui », a fait savoir la légende des septuples champions d'Europe.Ce dernier débarque du LOSC, où il vient d’être sacré champion de France. Pour ce qui est du dernier rempart italien, dont le représentant n’est autre que Mino Raiola, il pourrait aller poursuivre sa carrière à Barcelone.