A la Juventus, Federico Chiesa est passé à autre chose

C'est un moment particulier qui attend Federico Chiesa et la Fiorentina ce mardi. Le joueur de 23 ans va affronter pour la première fois de sa carrière son club formateur, là où il s'est révélé après y avoir passé plus de la moitié de sa vie. Mais même si cette relation a été longue, elle n'est plus qu'un lointain souvenir. Durant l'automne, l'ailier a été prêté pour deux ans avec obligation d'achat à la Juventus Turin. La rupture a été difficile à digérer pour la Fiorentina qui voyait là son petit protégé partir chez la Vieille Dame. Aujourd'hui encore, le club florentin a du mal à se remettre de cette trahison. Sans dire au revoir ni merci, l'international italien avait pris ses affaires pour aller voir ailleurs.

Cette façon de faire a heurté la fierté de la Viola. « Un amour non partagé ne peut pas faire durer une histoire. Pour lui, nous n'étions qu'un tremplin pour aller plus haut. » regrettait même Daniele Pradè, le directeur sportif de la Fiorentina, en conférence de presse. Sur le terrain, cette séparation se fait encore ressentir. Les coéquipiers de Franck Ribéry pointent aujourd'hui à la 16eme place de la Serie A. Ils n'ont marqué que huit buts et gagné qu'un seul match depuis le départ du natif de Gênes. Ce bilan fait mal alors que dans le même temps, le droitier est passé à autre chose en s'éclatant du côté de Turin.

Chiesa a déjà séduit Andrea Pirlo

Federico Chiesa a très vite adopté un nouveau train de vie. Après avoir voulu trop bien faire, l'espoir du football italien s'est rattrapé en faisant ce qu'il fait de mieux sur un terrain : être décisif. Dans un des meilleurs clubs d'Europe, l'attaquant a d'abord été exclu pour sa première avec les Bianconeri. Depuis, il a réussi à se faire une place dans le onze d'Andrea Pirlo. « Il se débrouille bien. Ce n'est pas facile d'être catapulté de la Fiorentina à la Juventus mais c'est un bon garçon. Il a eu besoin de temps pour s'adapter et maintenant il progresse après son transfert controversé » avouait l'entraîneur des champions d'Italie à Juventus TV.Les récentes performances du joueur né en 1997 valident ses progrès au sein d'un top club européen. Au moment de croiser son ex, Federico Chiesa va pouvoir faire le beau avec ce nouveau statut. Mais il va devoir se méfier des représailles. C'est toujours particulier de croiser quelqu'un pour qui on a tant compté après une rupture aussi douloureuse.