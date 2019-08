Sous le toit fermé du Principality Stadium de Cardiff, qui les familiarise avec les conditions indoor dans lesquelles ils évolueront lors de leurs 2 premiers matches de la Coupe du monde, les joueurs de l'équipe d'Angleterre n'ont pas été en mesure de confirmer samedi face au pays de Galles leur victoire du week-end dernier, à Twickenham (33-17), face au même adversaire.

Leur sélectionneur Eddie Jones avait réclamé du "brutal" pour renouveler ce premier succès, mais son équipe est apparue totalement apathique, dans le creux sans doute sur le plan physique en cette fin de préparation au Mondial nippon, pour concéder un revers (13-6, mi-temps : 10-0). L'ailier George North inscrit peu après la demi-heure de jeu le seul et unique essai du match sur deux superbes jeux au pied joués vite par Dan Biggar, élu homme du match, dans la foulée du carton jaune reçu par Anthony Watson. La botte de George Ford, qui ramènera le XV de la Rose, à 4 points en seconde période, ne suffira pas.

A la faveur de cette victoire, les coéquipiers d'Alun-Wyn Jones s'emparent de la première place au classement World Rugby, devant les All Blacks, pourtant larges vainqueurs de l'Australie (36-0) ; une première depuis la création du classement en 2003.

The red line holds strong







with 80 minutes gone. #HWFN pic.twitter.com/ggAdhjMqW0