Jacques Brunel peut être content de lui… Mathieu Bastareaud (30 ans, 54 sélections), au lendemain de son éviction de la liste des 37 appelés pour préparer la Coupe du monde au Japon (20 sept.-2 nov.), annonce sa décision de prendre sa retraite internationale.

C'est sur son compte Instagram que le trois-quarts centre toulonnais a choisi d'officialiser ce choix, dont on ne peut évidemment pas s'empêcher de penser qu'il a été précipité par le sacrifice peu glorieux opéré par Jacques Brunel et son staff.

Un cliché où il est accompagné - et c'est tout sauf un hasard... - de Morgan Parra, autre cadre tricolore mis à l'écart pour ce Mondial nippon, que Bastareaud commente, sans acrimonie, ni même la moindre amertume.

"La route n’a pas toujours été facile, mais porter ce maillot a été ma plus grande fierté, et représenter mon pays, ma famille, un honneur ! Je suis heureux, reconnaissant et fier d’avoir pu réaliser ce rêve de gosse... Il est temps pour moi de tourner la page bleue... Je souhaite bonne chance à mes coéquipiers pour ce bel événement qui les attend !" La grande classe pour un grand serviteur du rugby français. 'Basta', qui va tenter une expérience à New York, la saison prochaine, dans le nouveau championnat professionnel américain (*), avant de rentrer à Toulon, va manquer aux Bleus, c'est certain.

--------------------------------------------

(*) Bastareaud préparait encore récemment son installation à ‘Big Apple’, avant de rentrer en France pour débuter une préparation qu’il ne fera jamais…