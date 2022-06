XV de France/Ollivon : « Un groupe d'amis très proches »

Ollivon : "Tout a commencé en 2019 au Japon"

Ollivon : "L'attente est folle !"

A défaut de jouer la phase finale du Top 14 avec Toulon (qui a fini 8eme de la saison régulière), Charles Ollivon dispute ce dimanche un match avec les Barbarians, contre l'Angleterre à Twickenham. En marge de cette rencontre de prestige, le troisième ligne de 29 ans s'est longuement confié à Planet Rugby, et est notamment revenu sur sa blessure de juin 2021, lorsqu'il s'est rompu le ligament croisé du genou gauche, ce qui l'a privé de la brillante saison avec le XV de France, dont il était le capitaine. « Les blessures font partie de la vie d'un rugbyman. Bien sûr, ce n'est jamais bon de manquer une période aussi longue, mais après ma précédente blessure à l'épaule en 2017, je savais que ce serait une période à la fois de frustration mais aussi d'autoréflexion., et en m'assurant que je me suis dit que j'avais déjà surmonté cela. Maintenant, c'est un plaisir absolu d'être de retour et de construire ma forme. »Pendant son absence, le XV de France a remporté le Tournoi des 6 Nations, avec le Grand Chelem à la clé, mais il ne ressent pas d'amertume, au contraire. « J'ai été tellement impressionné par la façon dont les gars se sont développés au cours de la dernière année. Je suppose que ce voyage a commencé en 2019 au Japon, où beaucoup de jeunes joueurs ont commencé à se lier et aussi à construire nos objectifs.. Nous ne sommes pas tant des joueurs de rugby, nous sommes un groupe d'amis très proches qui partagent la même vision et partagent les mêmes objectifs. Nos amitiés sont tout - elles nous lient et nous définissent, nous célébrons nos succès ensemble et nous affrontons les revers ensemble. Notre souhait est de nous améliorer chaque jour dans tout ce que nous faisons : être de meilleurs joueurs, de meilleures personnes et partager et célébrer ces améliorations ensemble. En mon absence, François Cros et Anthony Jelonch ont été vraiment incroyables sur les flancs pour la France ».Avec cette victoire dans le Tournoi, la France, deuxième du classement World Rugby derrière l'Afrique du Sud, s'est affirmée comme un candidat très crédible à la victoire au Mondial 2023, qu'elle organisera. Et Charles Ollivon assure que les Bleus sauront faire face à cette pression. «, l'attente est folle ! Mais nous ne la remettons pas en question, nous l'embrassons et nous refusons de nous interroger sur les choses qui nous font douter. » Absent du XV de France depuis la défaite contre l'Ecosse lors du dernier match du Tournoi 2021, Charles Ollivon sera de retour lors de la Tournée au Japon en juillet.