XV de France : Villière absent pour la tournée en Australie ?

Une mauvaise nouvelle pour Galthié et le XV de France



❗️ Le groupe pour le TQO de Monaco 🇲🇨

Le stage vient de débuter à Aix-en-Provence, les Bleus ont une place aux JO à aller chercher 💪🇫🇷



👀🤗 Bon retour parmi la Team #France7 Antoine et Gabin !#RoadToTokyo



— France Rugby (@FranceRugby) June 8, 2021

Les équipes de France s'arrachent Gabin Villière (25 ans). Nouveau diamant à polir du XV de France, au sein duquel il a tout de suite trouvé ses marques et s'est très vite mis au diapason de ses performances sous le maillot de Toulon,Le Normand (il est né à Vire) était même considéré à l'époque comme l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. S'il fait aujourd'hui les beaux jours des Bleus, il n'a assurément probablement rien perdu de son talent dans le 7, et le sélectionneur Christophe Reigt ne l'a visiblement pas oublié., à Monaco les 19 et 20 juin prochain.Une convocation qui ne fait pas les affaires de Fabien Galthié. Si ses cousins de l'équipe de France à 7 venaient à décrocher leur billet pour Tokyo cet été,Cette dernière, avec trois matchs au programme, a en effet été programmée en juillet, soit juste avant le tournoi olympique (les JO de Tokyo se dérouleront du 23 juillet au 8 août).Au même titre que les finalistes du Top 14, il y a donc fort à penser que Villière fera défaut lui aussi en Australie.