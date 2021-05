XV de France : Une Tournée au Japon à l’été 2022 ?

La Fédération française de rugby innove ! Alors que les Tournées d’été se déroulent traditionnellement dans l’Hémisphère Sud, le XV de France devrait rester dans le Nord à l’été 2022, mais se déplacera tout de même très loin puisqu’il ira jouer au Japon. C’est en tout cas ce que révèle RMC ce samedi. Les hommes de Fabien Galthié devraient disputer deux matchs au Pays du Soleil Levant, afin de préparer au mieux la Coupe du Monde 2023 à domicile, qui se déroulera quinze mois plus tard. La France n’a rencontré le Japon qu’à trois reprises durant son histoire : lors de la Coupe du Monde 2023 avec une victoire 51-29, lors de la Coupe du Monde 2011 avec une victoire 47-21, et pendant la Tournée d’automne 2017, où les Japonais étaient venus arracher un match nul 23-23 à la Paris La Défense Arena, ce qui a précipité la chute de Guy Novès, qui était alors à la tête du XV de France. Le Japon occupe actuellement la dixième place du classement mondial (la France est cinquième), mais n’a plus joué depuis sa défaite en quarts de finale de sa Coupe du Monde en octobre 2019 face à l’Afrique du Sud, en raison de la pandémie de coronavirus.

Les discussions se poursuivent pour la Tournée d'été 2021

Toujours selon RMC, la France et le Japon pourraient disputer un troisième match lors de la Tournée d'automne 2022, du côté de Toulouse. En attendant 2022, le XV de France va disputer la Tournée d'été en Australie en 2021, avec trois matchs prévus contre les Wallabies les 7, 13 et 17 juillet. Le sélectionneur Fabien Galthié espère pouvoir emmener 42 joueurs en Australie, car en raison de la quatorzaine obligatoire, il ne pourra appeler aucun joueur en renfort en cas de blessures. Mais les managers du Top 14 ne sont pas forcément d'accord (car les joueurs sélectionnés manqueront les premières journées de la saison de Top 14 2021-22). Les discussions se poursuivent.