XV de France : Un test-match face à l'Afrique du Sud en novembre 2022

Atcher confirme le match France-Afrique du Sud en novembre 2022

Fabien Galthié et ses joueurs vont pouvoir s’étalonner d’ici à la Coupe du Monde 2023. En effet, alors que le XV de France va défier l’Argentine et la Géorgie avant son grand test au Stade de France face à la Nouvelle-Zélande, le programme de novembre 2022 promet d’être tout aussi savoureux. Profitant du stage de préparation des Springboks organisé en France afin d’éviter à la sélection sud-africaine une quarantaine stricte en amont de leur tournée sur les Iles Britanniques durant laquelle ils affronteront le pays de Galles, l’Ecosse puis l’Angleterre pour une revanche de la finale de la dernière Coupe du Monde, le capitaine des Springboks Siya Kolisi a participé ce jeudi à une table ronde sur le racisme. A cette occasion, le natif de Port Elizabeth a fait une révélation concernant la prochaine visite de sa sélection en Europe.En effet, le troisième-ligne sud-africain a annoncé que sa sélection sera un des adversaires du XV de France à l’occasion de la tournée de novembre 2022, qui sera la dernière occasion pour les nations de l’Hémisphère Sud d’affronter celles du Nord avant la prochaine Coupe du Monde, organisée à l’automne 2023 en France. Une information que le directeur général du Comité d’Organisation de la Coupe du Monde, Claude Atcher, s’est empressé de confirmé dans des propos recueillis par l’AFP « Les Springboks reviendront en France, pour affronter les Bleus le 12 novembre 2022 au Stade de France », a déclaré ce dernier. Alors que le XV de France doit aller au Japon pour sa tournée d’été l’an prochain, celle de novembre sera l’occasion d’un 45eme duel entre le XV de France et les Springboks. L’occasion de mettre un terme à la série de sept victoires consécutive de l’Afrique du Sud, qui n’a plus chuté face aux Bleus depuis novembre 2009.