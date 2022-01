XV de France - Tournoi des 6 Nations : Neuf nouveaux joueurs appelés, Dupont et Ntamack absents

Bouleversements dans le groupe France à deux semaines du début du Tournoi des 6 Nations contre l’Italie ! En raison des blessures et du covid, le staff des Bleus a dû procéder à neuf changements dans le groupe de 42 joueurs réuni à partir de ce dimanche à Aubagne dans les Bouches-du-Rhône. Le Bordelais Cameron Woki et le Rochelais Uini Atonio sont forfait en raison de blessures qui n’ont pas été dévoilées. Par ailleurs, sept joueurs ont été testés positifs au covid et doivent donc respecter une période d’isolement. Il s’agit des Toulousains Romain Ntamack, Antoine Dupont, François Cros, Anthony Jelonch et Cyril Baille, du Castrais Gaëtan Barlot et du Racingman Bernard Le Roux. Ils sont remplacés par Swan Rebbadj (Toulon), Dorian Aldegheri (Toulouse), Anthony Bouthier (Montpellier), Léo Coly (Mont-de-Marsan), Paul Boudehent (La Rochelle), Pierre Bourgarit (La Rochelle), Yacouba Camara (Montpellier), Jérôme Rey (Lyon) et Thomas Lavault (La Rochelle).

Le groupe actualisé :

Les avants

ALDEGHERI Dorian (Stade Toulousain)

ALLDRITT Grégory (Stade Rochelais)

BAMBA Demba (LOU Rugby)

BIBI BIZIWU Daniel (ASM Clermont Auvergne)

BOUDEHENT Paul (Stade Rochelais)

BOURGARIT Pierre (Stade Rochelais)

CAMARA Yacouba (Montpellier Hérault Rugby)

CRETIN Dylan (LOU Rugby)

DIALLO Ibrahim (Racing 92)

FLAMENT Thibaud (Stade Toulousain)

GROS Jean-Baptiste (RC Toulon)

HAOUAS Mohamed (Montpellier Hérault Rugby)

LAVAULT Thomas (Stade Rochelais)

MACALOU Sekou (Stade Français Paris)

MARCHAND Julien (Stade Toulousain)

MAUVAKA Peato (Stade Toulousain)

REBBADJ Swan (RC Toulon)

REY Jérôme (LOU Rugby)

TANGA Yoan (Racing 92)

TAOFIFENUA Romain (LOU Rugby)

VANVERBERGHE Florent (Castres Olympique)

VERHAEGHE Florian (Montpellier Hérault Rugby)

WILLEMSE Paul (Montpellier Hérault Rugby)

Les arrières

BERDEU Léo (LOU Rugby)

BOUTHIER Anthony (Montpellier Hérault Rugby)

COLY Léo (Stade Montois Rugby)

COUILLOUD Baptiste (LOU Rugby)

DANTY Jonathan (Stade Rochelais)

DULIN Brice (Stade Rochelais)

FAVRE Jules (Stade Rochelais)

FICKOU Gaël (Racing 92)

HASTOY Antoine (Section Paloise)

JAMINET Melvyn (USA Perpignan)

LEBEL Matthis (Stade Toulousain)

LUCU Maxime (Union Bordeaux Bègles)

MOEFANA Yoram (Union Bordeaux Bègles)

PENAUD Damian (ASM Clermont Auvergne)

RAMOS Thomas (Stade Toulousain)

THOMAS Teddy (Racing 92)

VAKATAWA Virimi (Racing 92)

VILI Tani (ASM Clermont Auvergne)

VILLIERE Gabin (RC Toulon)