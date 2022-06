XV de France - Tournée d'été : La liste des 42 pour le Japon dévoilée

Tournée d'Été 2022 🇯🇵

Voici la liste des 42 joueurs qui s'envoleront mercredi pour le Japon ✈️ Charles Ollivon, de retour après sa grave blessure au genou, Virimi Vakatawa, Matthieu Jalibert ou encore Damian Penaud seront là pour les encadrer, à la manière de ce qui avait été fait lors de la dernière Tournée d'été, en Australie l'an passé. En 2021, la Tournée s'était soldée par deux défaites et une victoire contre les Wallabies. Cette année, la France peut espérer l'emporter deux fois face à la dixième nation mondiale.

Ce mercredi, l'équipe de France de rugby s'envolera pour le Japon, où elle disputera les deux matchs de sa Tournée d'été les 2 et 9 juillet. A deux jours du grand départ, Fabien Galthié a dévoilé la liste des 42 heureux élus, qui ne comporte évidemment pas de Montpelliérains ni de Castrais (sauf le jeune Louis Le Brun), qui s'affronteront en finale du Top 14 vendredi soir au Stade de France.C'est pourquoi dans cette liste on retrouve pas moins de 18 joueurs n'ayant jamais porté le maillot du XV de France, et qui connaitront donc très vraisemblablement leur première sélection face aux Brave Blossoms.