XV de France - Tournée d’automne : Villière finalement forfait

Rattez pour le remplacer ?

La liste des 41

Ça commence… Le staff du XV de France doit déplorer un premier forfait pour la Tournée d’automne, après avoir dévoilé la liste des 42 joueurs retenus pour les trois matchs de novembre ce lundi. Lors de sa conférence de presse à Marcoussis, le sélectionneur Fabien Galthié avait confié que dans sa liste, deux joueurs étaient malgré tout incertains pour le début du rassemblement, prévu dimanche :Dans la soirée, L’Equipe a révélé que l’ailier toulonnais était bel et bien forfait pour le début de la Tournée, qui verra les Bleus affronter l'Argentine le 6 novembre, la Géorgie le 14 et la Nouvelle-Zélande le 20.Le joueur, qui fêtera ses 26 ans en décembre, compte cinq sélections en équipe de France (pour 3 essais marqués), et avait notamment participé à la dernière Tournée en Australie. Cette saison, le Normand a disputé cinq matchs de Top 14 avec Toulon, tous comme titulaire, mais n’a pas inscrit d’essais. Toujours selon L’Equipe,qui n’a pas joué avec les Bleus en 2021, et a marqué un essai en cinq matchs de Top 14 avec le MHR cette saison.Gaëtan Barlot (Castres), Julien Marchand (Toulouse), Peato Mauvaka (Toulouse).Cyril Baille (Toulouse), Jean-Baptiste Gros (Toulon), Thierry Paiva (Bordeaux-Bègles), Uini Atonio (La Rochelle), Demba Bamba (Lyon), Wilfrid Hounkpatin (Castres).Thibaud Flament (Toulouse), Killian Geraci (Lyon), Bernard Le Roux (Racing), Romain Taofifenua (Lyon), Florent Vanverberghe (Castres), Florian Verhaeghe (Montpellier), Paul Willemse (Montpellier).Grégory Alldritt (La Rochelle), Dylan Cretin (Lyon), François Cros (Toulouse), Ibrahim Diallo (Racing), Anthony Jelonch (Toulouse), Sekou Macalou (Stade Français), Cameron Woki (Bordeaux-Bègles).Baptiste Couilloud (Lyon), Antoine Dupont (Toulouse), Maxime Lucu (Bordeaux-Bègles).Antoine Hastoy (Pau), Matthieu Jalibert (Bordeaux-Bègles), Romain Ntamack (Toulouse).Jonathan Danty (La Rochelle), Gaël Fickou (Racing), Yoram Moefana (Bordeaux-Bègles), Virimi Vakatawa (Racing), Tani Vili (Clermont).Matthis Lebel (Toulouse), Damian Penaud (Clermont), Donovan Taofifenua (Racing),Romain Buros (Bordeaux-Bègles), Brice Dulin (La Rochelle), Melvyn Jaminet (Perpignan), Thomas Ramos (Toulouse).