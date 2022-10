XV de France : Retours en grâce de Ramos et Ntamack

💪 Dans le cadre de la 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐥𝐢𝐭𝐞́ 𝐝𝐞𝐬 𝐞́𝐪𝐮𝐢𝐩𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞, 26 joueurs issus de la filière du haut niveau jeune participent à un stage de développement avec le #XVdeFrance 🇫🇷

Du classique devant

La traditionnelle tournée du mois de novembre du XV de France approche à grands pas. Réunis cette semaine à Marcoussis afin de préparer le test-match contre l'Australie le 5 novembre au Stade de France, les Bleus ont effectué ce mercredi leur premier entraînement dans des conditions réelles de match. Et cette opposition révèle naturellement de grands enseignements quant au visage de l'équipe amenée à défier les Wallabies. Parmi elles, on dénote le retour de l'ancien capitaine de l'équipe de France, Charles Ollivon, en 3eme ligne aux côtés de Grégory Alldritt et d'Antony Jelonch.Cependant, les principales interrogations provenaient de deux postes-clés. L'ouverture et l'arrière. Deux postes couverts par Thomas Ramos avec le Stade Toulousain, néanmoins ce dernier a été choisi pour endosser le numéro 15 suite à la défection de Melvyn Jaminet. Actuellement utilisé à l'ouverture en club par Ugo Mola, Thomas Ramos assure l'intérim en attendant le retour de Romain Ntamack, victime d'une entorse au tibia contre Toulon en Top 14 le 12 septembre et de retour aux affaires après une convalescence de six semaines. Cela n'a toutefois pas refroidi Fabien Galthié pour lui confier les clés du XV de France au détriment de Matthieu Jalibert.Ainsi, Romain Ntamack sera associé à son capitaine et coéquipier dans la Ville rose, Antoine Dupont. La ligne de trois-quarts sera complétée, toujours selon la formation alignée ce mercredi au terrain d'entraînement de Marcoussis, par le duo Jonathan Danty - Gaël Fickou au centre et les ailiers Damian Penaud et Yorem Moefana. Centre de métier, ce dernier avait donné pleine satisfaction à l'aile lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Par ailleurs, son début de saison ne trompe pas, il est clairement en jambes. Le Toulousain Mathis Lebel devra donc patienter avant d'avoir une nouvelle chance en Bleu.La composition du pack ne souffre pour sa part d'aucune surprise dans la mesure où les forfaits de Cyril Baille et Jean-Baptiste Gros étaient d'ores et déjà actés au poste de pilier gauche. La préférence du sélectionneur s'est logiquement dirigée vers le néo-Toulonnais Dany Priso, préféré à un néophyte comme Thomas Laclayat par exemple. Les autres compères de la première ligne sont les incontournables Julien Marchand au talonnage et Uini Atonio à droite. Enfin en 2eme ligne, les tauliers Paul Willemse et Cameron Woki font la paire.Ramos - Moefana, Fickou, Danty, Penaud - Ntamack, Dupont (cap.) - Alldritt, Ollivon, Jelonch - Willemse, Woki - Atonio, Marchand, Priso