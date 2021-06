XV de France : Pas de menaces pour la tournée en Australie

C'est une information qui vient de la Fédération australienne de rugby elle-même. En effet, ce mercredi, le patron de l'instance dirigeante du rugby local, à savoir Andy Marinos, a assuré que la tournée du XV de France dans le pays n'était absolument pas menacée, malgré les nouveaux cas de coronavirus tout récemment détectés au sein de la ville de Melbourne. Dans des propos rapportés par l'AFP, le patron de Rugby Australia a ainsi notamment déclaré : « Je suis confiant : nous serons en capacité d'organiser » les trois rencontres prévues et déjà programmées les mercredi 7, mardi 13 et samedi 17 juillet prochains, respectivement du côté de Sydney, Melbourne ainsi que Brisbane. Pourtant, après avoir donc recensé de nouveaux cas de Covid-19, Melbourne se retrouve actuellement confinée et ce, depuis très exactement deux semaines désormais.

Marino a prévu « un plan A et un plan B »

Toutefois, également ce mercredi, les autorités locales ont indiqué que ce nouveau confinement sera levé pas plus tard que ce jeudi et ce, peu avant minuit. De son côté, dans sa déclaration, Andy Marino, qui confie ainsi également avoir prévu « un plan A et un plan B », indique : « Nous continuons à surveiller l'évolution de la situation à Melbourne et si nécessaire, nous impliquerons toutes les parties prenantes pour prendre de nouvelles décisions. Pour l'heure, le programme reste tel qu'il a été présenté. » Auprès du Sydney Morning Herald, le patron du rugby australien a également notamment ajouté : « Nous sommes en communication permanente avec eux (ndlr : les Français), presque chaque jour », tout en admettant aussi : « De notre côté comme du leur, les choses ne sont pas stabilisées. » Pour voir trace de la dernière confrontation entre la France et l'Australie, il faut remonter assez loin et plus précisément au mois de novembre 2016. A cette époque, l'Australie l'avait alors emporté contre le XV de France.