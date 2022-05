XV de France : Ollivon compte bien faire son retour mais ne craint pas de ne pas être retenu

Charles Ollivon est sorti du silence. Absent pendant neuf mois après une rupture du ligament croisé du genou gauche, le troisième-ligne de Toulon s’est confié au micro de Canal+ sur son retour à la compétition. Un silence médiatique voulu car le Basque voulait « rester concentré sur le rugby en lui-même, le plus important, car il y avait reprise à faire après plusieurs mois sans contacts ». Ne cachant pas une certaine forme de frustration après de longs mois dans matchs, Charles Ollivon assure que « ce n’est que du plaisir » depuis qu’il a retrouvé le groupe toulonnais. Un plaisir d’autant plus important que le RCT reste sur quatre victoires consécutives en Top 14, qui peuvent laisser espérer une qualification pour la phase finale. Pourtant, les Toulonnais ont longtemps cherché la bonne formule. S’il admet qu’il se « régale depuis un mois et demi », cette bonne forme est, à ses yeux, liée au « plaisir de jouer ensemble et de se régaler ensemble » qui pouvait manquer au groupe toulonnais.

Ollivon : « Jamais trop de leaders dans une équipe »

Une absence de longue durée qui ne lui a pas permis de vivre avec les Bleus le Grand Chelem acquis en mars dernier. Un succès qu’il présente comme « vraiment exceptionnel » et qui ne lui donne pas de regrets. « Par le passé, ça m’est déjà arrivé d’avoir une blessure et de manquer une compétition, a rappelé Charles Ollivon. Ça peut aussi te servir pour la suite donc je n’ai pas de regrets. Ça fait partie de moi, de mon chemin donc c’est comme ça. Je vais m’en servir pour la suite. » Ajoutant avec malice espérer « en partager un dans pas longtemps », le troisième-ligne assure qu’il n’a « pas peur » de ne pas revenir en sélection et qu’il va « travailler pour » gagner à nouveau sa place dans le groupe. « C’est génial que ça marche bien pour ces mecs-là et il faut que ça dure car il y aura besoin de tout le monde, ajoute le Basque. Il n’y a jamais trop de leaders dans une équipe. Il faut que ça marche et que ça dure. »

Ollivon : « Toujours une fierté de porter le maillot bleu »

Avant sa blessure, Charles Ollivon était le capitaine du XV de France. Mais, alors qu’Anthony Jelonch a assuré l’interim à l’occasion de la tournée en Australie, Antoine Dupont s’est depuis installé dans ce costume avec succès. Toutefois, pour le troisième-ligne de Toulon, ce n’est pas à lui qu’il faudrait poser la question. « Avant, c’était Fabien Galthié qui décidait, a-t-il confié. Maintenant, c’est encore lui et après, ça sera encore lui. » Le plus important aux yeux du joueur de 28 ans, c’est retrouver une place dans le groupe France. « Même pour être ailier remplaçant, j’y vais en équipe de France, a déclaré sur le ton de la boutade Charles Ollivon. C’est toujours une fierté de porter le maillot bleu donc il ne faut pas s’inquiéter pour ça. » S’il ne sera pas aligné face à Bordeaux-Bègles ce dimanche pour maladie, l’ancien joueur de Bayonne n’a certainement pas tiré un trait sur le XV de France alors que la Coupe du Monde 2023 se profile à l’horizon.