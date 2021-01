XV de France : Les Toulousains ont été mis à l'isolement cette semaine

C’est dans un contexte sanitaire particulier que l’équipe de France prépare le Tournoi des 6 Nations et son déplacement en Italie le 6 février pour le compte de la première journée. En raison du coronavirus et de sa circulation active en Top 14, le stage de préparation des Bleus à Nice se tient sous bulle. Le maintien du Tournoi a été sujet à plusieurs interrogations ces dernières semaines. Un protocole très strict a donc été mis en place pour que l’édition 2021 ne soit pas perturbée par le virus. Le deuxième ligne de La Rochelle, Thomas Lavault, appelé à la dernière minute par Fabien Gatlhié pour remplacer Swan Rebbadj, en a fait les frais et a été refoulé du stage de préparation en raison d’un test positif. Après cet épisode, c'est l’apparition de plusieurs cas positifs au coronavirus dans l’effectif d’Agen et du Stade Toulousain qui a inquiété côté bleu. En effet, la formation toulousaine a affronté Agen le week-end dernier.

Prendre des précautions pour éviter le pire

Les rencontres de la 15eme journée de Top 14 opposant Bayonne à Agen et La Rochelle au Stade Toulousain, programmées ce week-end, ont ainsi été reportées. Et comme le rapporte L’Équipe, les Toulousains présents au rassemblement de l’équipe de France, considérés comme cas contact, ont été isolés en début de semaine. Sont concernés Antoine Dupont, Cyril Baille, Julien Marchand et Dorian Aldegheri qui ont tous été titularisés contre le SUA. Le quotidien ajoute qu’ils ont pu réintégrer le groupe après avoir passé des tests PCR supplémentaires qui se sont avérés négatifs. De nouveaux tests seront passés ce dimanche par l’intégralité du groupe France avec l’espoir de ne relever aucun cas positif. Une chose est sûre, le moindre cas de coronavirus dans les rangs tricolores serait une catastrophe en prévision du déplacement en Italie. Le bon déroulement du Tournoi en dépend.