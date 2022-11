XV de France : Les Bleus et Galthié ont pris le... train pour se rendre à Marseille

Jeudi midi, après avoir dévoilé sa composition pour affronter l'Afrique du Sud, championne du monde, à Marseille (XV de départ inchangé par rapport au match contre l'Australie de samedi dernier au Stade de France, à l'exception du banc de touche, que découvriront le pilier gauche Reda Wardi et le deuxième ligne Bastien Chalureau), Fabien Galthié avait assuré devant la presse que ses joueurs "allaient tirer les premier" face aux Springboks et qu'il avait justement bâti dans ce sens "une équipe pour garder la main". En revanche, le sélectionneur des Bleus n'avait rien dit sur la manière choisie par le groupe France pour effectuer le déplacement à Marseille. Sujet ô combien scabreux depuis qu'un autre entraîneur, celui de l'équipe de football du PSG Christophe Galtier et presque homonyme du Gersois, s'était permis d'ironiser au retour d'un déplacement à Nantes des Parisiens en avion sur l'habitude de Killian Mbappé et des siens à utiliser un peu trop souvent des jets privés pour ses voyages les plus courts. "On a discuté avec la société avec laquelle on fait nos déplacements pour savoir si on ne pouvait pas se déplacer en char à voile", s'était marré Galtier, provoquant du même coup le fou rire à ses côtés au pupitre d'un Mbappé écroulé.

"Le train n°XV à destination de Marseille-Saint-Charles va partir"

L'ancien coach de Lille et Nice avait surtout déclenché une violente polémique. Au point désormais pour les observateurs de se renseigner sur le moyen utilisé au moindre déplacement d'une équipe. Les plus écoresponsables des fans de rugby et en particulier des Bleus ont donc dû se réjouir en constatant sur une vidéo publiée par la Fédération française de rugby qu'Antoine Dupont et ses coéquipiers avaient pris le train pour rallier Marseille, ville de naissance de... Christophe Galtier. "Le train n°XV à destination de Marseille-Saint-Charles va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes", s'est même amusé le CM de la FFR, ajoutant à sa publication des photos de joueurs du XV de France tout sourire Gare de Lyon avant de prendre place dans le TGV en ce jour où les moyens de transports de l'Ile de France étaient, eux, à l'arrêt. Une fois de plus, le rugby en sort grandi.