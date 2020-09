XV de France : Le programme de l’automne se précise

On en sait un peu plus sur le calendrier du XV de France cet automne. En raison de la pandémie de coronavirus, le calendrier rugbystique international a été modifié et la traditionnelle Tournée d’automne opposant les équipes de l’Hémisphère Nord à celles de l’Hémisphère Sud en Europe a été remplacée par un tournoi des huit nations, avec deux poules de quatre (l’Australie, l’Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et l’Argentine disputeront quant à elles le Rugby Championship). D’après les informations de L’Equipe, les Bleus seront donc opposés aux Fidji le 15 novembre, à l’Ecosse le 22 novembre et à l’Italie le 28 novembre, dans un lieu encore à déterminer. L’autre poule verra s’opposer l’Angleterre, l’Irlande, le pays de Galles et la Géorgie. Après ces trois matchs de poules se déroulera un match contre l’équipe ayant terminé à la même place dans l’autre poule, afin de déterminer un classement final.

L'Irlande et le pays de Galles également au menu des Bleus

Avant ce tournoi des huit nations, la France affrontera l’Irlande le 31 octobre en match en retard du tournoi des…six nations, reporté en mars dernier. Les Bleus ont d’ailleurs toujours une petite chance de remporter ce Tournoi, puisqu’ils comptent le même nombre de points que le leader, l’Angleterre, qui ira en Italie, le 31 octobre également. La semaine précédente, les Bleus seront opposés au pays de Galles, toujours à domicile. Quel automne pour le XV de France !